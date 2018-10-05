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Москва

Причиной крушения МиГ-29 под Москвой стало возгорание в районе двигателя

Инцидент произошел в 50 км от аэропорта "Жуковский", он работает в штатном режиме

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Возгорание около одного из двигателей стало причиной крушения истребителя МиГ-29 в районе Жуковского в Московской области, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В ходе полета в районе одного из двух двигателей возникло возгорание", - сказал собеседник агентства.

По его информации, пожар привел к потере управления двигательной установкой, однако пилоты смогли спланировать и увести машину в безопасное и безлюдное место, после чего катапультировались.

На место падения вылетел вертолет с аварийно-спасательной группой на борту.

Между тем представитель аэропорта "Жуковский" сообщил "Интерфаксу", что крушение самолета не повлияло на график движения. Он подтвердил, что самолет взлетел с аэродрома "ЛИИ им Громова", который аэропорт использует для обслуживания рейсов, однако происшествие, по его словам, произошло примерно в 50 км от "Жуковского".

Ранее сообщалось, что в пятницу днем в районе подмосковного Жуковского разбился самолет МиГ-29. "МиГ-29 совершал учебно-тренировочный полет. Во время полета летчики потеряли управление, поэтому направили его в безлюдное место, а сами катапультировались. Летчики не пострадали. Будет создана комиссия для расследования причин", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Там уточнили, что речь идет о двухместной модификации МиГ-29УБ.

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Теги: Московская область, МиГ-29

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