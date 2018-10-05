У Гончарной набережной в Москве нашли игрушечное ружье эпохи Павла I

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Игрушечное детское ружье эпохи Павла I обнаружили археологи во время наблюдения за земляными работами в районе Гончарной набережной в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба Мосгорнаследия.

Предположительно, игрушка была изготовлена в конце XVIII - начале XIX века из сплава свинца и олова. У ружья утерян спусковой механизм, однако сохранившийся фрагмент говорит о том, что изделие было тщательно проработано и изготовлено, возможно, одним из европейских мастеров. Вероятнее всего, ружье входило в игрушечный набор и было дорогим, отметили в пресс-службе.

"Можно предположить, что найденное ружье принадлежало ребенку из богатой семьи - обычно дети играли с керамическими и деревянными игрушками. Вполне вероятно, найденный артефакт был частью игрового набора, какие были популярны во времена правления императора Павла I. С другой стороны, на прикладе, находится изображение вооруженного мужчины в шароварах, при этом на фоне крепости - это может быть отсылкой к русско-турецким войнам, которые произошли во времена Екатерины Великой", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Емельянова.

Как говорится в релизе, артефакт будет тщательно исследован, после чего пополнит коллекцию одного из столичных музеев.