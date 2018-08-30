Старинную игрушку нашли в центре Москвы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Старинную игрушку нашли археологи в центре Москвы во время строительства на Серебрянической набережной, сообщает в четверг пресс-служба Мосгорнаследия.

"29 августа в рамках археологических наблюдений за земляными работами на Серебрянической набережной была найдена старинная детская игрушка - фарфоровая лошадка. В настоящий момент она находится в мастерской, где археологи кропотливо изучают особенности артефакта", - говорится в материалах.

Как уточняется, у небольшой фарфоровой лошадки тщательно прорисованы глаза, грива, копыта и другие детали. Она могла быть изготовлена в конце XIX - начале XX веков.

Всего с начала этого года археологи нашли примерно десять старинных игрушек из кости, глины и фарфора в хронологическом диапазоне от XVI века до начала XX века. Наиболее ранняя (XV-XVI вв.) - костяная "бабка" - изготовлена из плюсневой кости домашнего животного.