Москва

Число пострадавших при наезде автомобиля на Варшавском шоссе выросло до шести

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате наезда автомобиля на парапет подземного перехода в Москве возросло до шести человек, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Предварительно, пострадали шесть человек, из них пять детей и женщина", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что травмы не представляют угрозы жизни.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГАИ сообщали о трёх пострадавших. "В 21:14 в районе Варшавского шоссе, 87 мультивэн "Фольксваген" совершил наезд на парапет подземного перехода",- сказал сотрудник пресс-службы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Варшавское шоссе

Новости по теме

Москва
МиГ-29 разбился в ПодмосковьеМиГ-29 разбился в Подмосковье
Пилоты успели направить самолет в безлюдное место и катапультироватьсяПодробнее
 Старый Почтамт на Мясницкой получил статус памятникаСтарый Почтамт на Мясницкой получил статус памятника
Все ремонтные работы в нем теперь будут проводиться после согласования с департаментом культурного наследияПодробнее
 В Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камерВ Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
Сейчас без обязательной страховки ездят 6% москвичейПодробнее
 Врачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в ПодмосковьеВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в Подмосковье
По их данным, всего пострадали 16 человек, детей в автобусе не было, погибших нетПодробнее
"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла
Сергей Собянин обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой о финансированииПодробнее
 Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки
Во вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветерПодробнее
 Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентябряОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентября
Начнут традиционно с больниц, детских садов и школ; в прошлом году тепло начали подавать 28 сентябряПодробнее
 Полиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в МосквеПолиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в Москве
Между тем, Сергей Удальцов утверждает, что на проспекте Сахарова собралось около 20 тыс. человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава Интерпола ушел в отставкуВ РоссииБолее 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонииВ миреНа Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его поврежденияСпортМакгрегор заявил о готовности на новый бой с НурмагомедовымВ миреБританские военные изучили возможность обширной кибератаки на РоссиюСпортХабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в чемпионском бою UFC

Число пострадавших при наезде автомобиля на Варшавском шоссе выросло до шести

Три человека пострадали при наезде автомобиля на Варшавском шоссе

Глава Интерпола ушел в отставку

Глава Интерпола ушел в отставкуВыборы главы организации состоятся 18-21 ноября Подробнее

Россияне Степанова и Букин выиграли "Финляндия Трофи" в танцах на льду

Восстановлено движение по железной дороге в Иркутской области, прерванное из-за камнепада

"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Российская фигуристка Туктамышева выиграла турнир "Финляндия Трофи"

Что произошло за день: воскресенье, 7 октября

Беспорядки в омской колонии, пыль с корабля "Союз" и реванш Макгрегора Подробнее

Китайские власти заподозрили главу Интерпола в нарушении закона

Китайские власти заподозрили главу Интерпола в нарушении законаРанее стало известно, что Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей Подробнее

Москвичей предупредили о сильном ветре

Тело лейтенанта нашли в военной части под Смоленском

Хоккеисты ЦСКА обыграли "Авангард" в матче КХЛ

В ОБСЕ призвали РФ привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской

"Зенит" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном в скором времени

Суд в Израиле начал рассмотрение дела супруги Нетаньяху о мошенничестве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');