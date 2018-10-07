Число пострадавших при наезде автомобиля на Варшавском шоссе выросло до шести

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате наезда автомобиля на парапет подземного перехода в Москве возросло до шести человек, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Предварительно, пострадали шесть человек, из них пять детей и женщина", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что травмы не представляют угрозы жизни.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГАИ сообщали о трёх пострадавших. "В 21:14 в районе Варшавского шоссе, 87 мультивэн "Фольксваген" совершил наезд на парапет подземного перехода",- сказал сотрудник пресс-службы.