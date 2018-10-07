Три человека пострадали при наезде автомобиля на Варшавском шоссе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Взрослый и двое детей пострадали в результате наезда автомобиля на парапет подземного пешеходного перехода на Варшавском шоссе в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления госавтоинспекции.

"В 21:14 в районе Варшавского шоссе, 87 мультивэн "Фольксваген" совершил наезд на парапет подземного перехода", - сказал сотрудник пресс-службы.

Пострадали три человека, двое детей и взрослый, их жизням ничего не угрожает, добавил он.

Причины автоаварии устанавливаются.

9 сентября утром молодой человек, управляя автомобилем марки "Фольксваген Поло" на Новочеркасском бульваре, умышленно совершил наезд на компанию людей возле кафе. В результате происшествия пострадали десять человек, в том числе одна несовершеннолетняя.