В институте им. Склифосовского прошли учения без эвакуации

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В московском Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского в понедельник были организованы учения, при этом эвакуация не проводилась, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Фактическая эвакуация не проводилась. На территории госпиталя шли плановые учения. Никого из персонала и больных не выводили из здания", - сказал собеседник агентства.

К настоящему времени учения уже завершены.

"Проводились плановые учения по отработке взаимодействия различных служб - городских и внутрибольничных. Никакой угрозы для сотрудников и пациентов не было", - уточнил собеседник агентства.

Ранее другой собеседник агентства сообщал, что после анонимного звонка о "минировании" НИИ им. Склифосовского из здания госпиталя была проведена эвакуация.