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Москва

Пациент "заминировал" НИИ им.Склифосовского

Есть обновление от 14:04

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пациент НИИ имени Склифосовского подозревается в ложном сообщении о минировании больницы, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"После поступившего анонимного звонка о минировании НИИ имени Склифосовского сотрудниками правоохранительных органов начали проверку всех помещений здания. Предварительно установлен звонивший - пациент больницы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что причины, побудившие пациента сообщить об угрозе взрыва в госпитале, устанавливаются. Здание будет обследовано кинологами.

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Теги: НИИ им.Склифосовского

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