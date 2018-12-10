Пациент "заминировал" НИИ им.Склифосовского

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пациент НИИ имени Склифосовского подозревается в ложном сообщении о минировании больницы, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"После поступившего анонимного звонка о минировании НИИ имени Склифосовского сотрудниками правоохранительных органов начали проверку всех помещений здания. Предварительно установлен звонивший - пациент больницы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что причины, побудившие пациента сообщить об угрозе взрыва в госпитале, устанавливаются. Здание будет обследовано кинологами.