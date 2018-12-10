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Москва

Собянин признал эффективным эксперимент по раздельному сбору мусора

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Эксперимент по раздельному сбору мусора в Москве признан эффективным, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы уже с прошлого года начали эксперимент по раздельному сбору мусора, у нас около 1 тысячи площадок. Будем наращивать", - сказал Собянин на встрече с компаниями - членами Ассоциации европейского бизнеса.

Мэр уточнил, что недавно несколько сотен площадок для раздельного сбора мусора развернуто в торговых центрах и парках города.

"Я считаю, это эффективно", - добавил Собянин.

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Теги: Москва, Сергей Собянин
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