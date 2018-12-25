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Закон о переносе сроков "мусорной реформы" в некоторых городах подписан президентом РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Москву, Санкт-Петербург и Севастополь правом до 1 января 2022 года не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами ("мусорная реформа").

Закон, принятый Госдумой 18 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2019 года во всех регионах РФ должны начать работу региональные операторы по обращению с ТКО. При этом захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено.

Как пояснил ранее глава комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов, территориальное положение Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя не позволяет решить проблему с утилизацией коммунальных отходов внутри границ этих городов, так как эти города являются одновременно и субъектами РФ, и населенными пунктами, и эти границы у них совпадают. Закон продлевает сроки вступления в силу "мусорной реформы" для этих городов.

Кроме того, закон изменяет работу региональных операторов по обращению с ТКО. Так, все регионы в случае признания конкурсного отбора регионального оператора ТКО несостоявшимся или досрочного прекращения деятельности оператора вправе на срок, не превышающий одного года, присвоить статус регионального оператора без проведения конкурсного отбора любому другому оператору. При этом зона его деятельности должны быть расположена либо на территории данного региона, либо в пограничных с ней территориях. При отказе такого лица от заключения соглашения договор можно будет заключить с ГУПом или МУПом, который имеет лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Если и в этом случае оператор не будет найден, то регионы вправе не применять до 1 января 2020 года положения о "мусорной реформе".

Также подписанный президентом закон предусматривает, что до 1 января 2023 года объекты размещения твердых коммунальных отходов, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие документации, предусмотренной законодательством РФ, могут быть использованы для размещения твердых коммунальных отходов в случае, если у них будет специальное заключение Минприроды РФ.

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Теги: Владимир Путин

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