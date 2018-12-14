"ВТБ Капитал" назвал "Яндекс" бенефициаром роста тарифа на парковку в центре Москвы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Повышение стоимости парковки в центре Москвы позитивно для сервисов "Яндекса" - агрегатора "Яндекс.Такси" и каршеринга "Яндекс.Драйв", полагают аналитики "ВТБ Капитала".

Как сообщалось, с 15 декабря Москва увеличивает тарифы части парковок, для самых "дорогих" мест они вырастут с 200 руб. до 380 руб. в час. Кроме того, на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по выходным и праздничным дням.

Исходя из нового тарифа, цена часа парковки в центре столицы теперь эквивалентна средней стоимости 18-минутной поездки на такси (до индексации - 10-минутной), подсчитали аналитики "ВТБ Капитала". На фоне роста тарифов сервисы такси и каршеринга становятся более выгодными для клиентов, отмечается в обзоре инвестбанка.

Московский рынок занимает 30%-ную долю в общем объеме поездок "Яндекс.Такси", в деньгах эта доля намного выше, пишут аналитики.

Выручка "Яндекса" в сегменте такси (включает "Яндекс.Такси", Uber в России, а также сервисы по доставке еды "Яндекс.Еда" и UberEATs) в третьем квартале 2018 г выросла на 344%, до 5,1 млрд рублей. Показатели "Яндекс.Драйва" не раскрываются отдельно - только в составе "экспериментальных направлений" (также это "Дзен", "Яндекс.Облако", "Яндекс.Здоровье" и Yandex Data Factory, в сумме 706 млн рублей за III квартал). Общая квартальная выручка "Яндекса" - 32,6 млрд рублей.