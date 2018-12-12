Стоимость парковки в центре Москвы почти догнала цены в Лондоне

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Издание Deutsche Welle в свете повышения стоимости парковки в центре Москвы оценило, сколько обойдется оставить машину в некоторых других столицах Европы.

Тарифы на парковку в центре Москвы повысятся с 15 декабря. Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольца и на нескольких сильно загруженных участках у ТТК, при этом стоимость вырастет только днём с 8:00 до 21:00.

Как напоминает DW, власти Москвы повышают плату за парковку автомобилей на отдельных улицах в центре города с 200 до 380 рублей (5 евро) в час.

В центральных районах Лондона - Мейфэр, Гайд-парк, Сохо, Вест-Энд, Сент-Джеймс, Ковент-Гарден - час парковки на улицах стоит 4,90 фунта стерлингов (5,50 евро) в час. Длительность ее, как правило, ограничена 4 часами. В районе Гайд-парка действует повышенная плата за парковку дизельных авто, выпущенных до 2015 года. Она составляет 7,35 фунта (8,25 евро).

В центре Амстердама стоимость парковки из-за недостатка места одна из самых высоких в Европе. В районе Amsterdam-Centrum один час парковки с 9 часов утра до полуночи стоит 5 евро. В этом районе за стоянку нужно платить по воскресеньям и праздничным дням с полудня до 4 часов утра следующего дня. При этом ее длительность ограничена 2 часами.

В Париже действуют два тарифа на уличную парковку машин. Один час в округах с 1 по 11-й стоит 4 евро, в округах с 12-го по 20-й - 2,40 евро. Максимальная длительность парковки составляет 2 часа. За нее не надо платить по воскресеньям и праздникам (не везде), а также в рабочие дни с 20 часов до 9 часов утра следующего дня.

В Мадриде плата за парковку составляет 2,25 евро в час.

Единая цена действует в Вене: 2,10 евро в час. Различается максимальная длительность стоянки: в районах с 1 по 9-й и в 20-м она составляет 2 часа, в остальных - 3 часа.

В центре Берлина парковка в среднем обойдется в 2 евро в час. Но можно найти места, в которых первый час стоит всего 1 евро. В целом в Берлине действуют 44 парковочных зоны. Стоимость парковки, которую устанавливают районные администрации, может составлять от 25 до 75 центов за 15 минут стоянки, или же от 1 до 2 евро в час.

Час парковки на улицах Рима обойдется в 1,50 евро. В центре города платная парковка с понедельника по пятницу с 8 до 23 часов. Длительность ее не ограничена по времени.