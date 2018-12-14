Две станции Большой кольцевой линии метро не будут работать 16 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Станции Большой кольцевой линии столичного метро "ЦСКА" и "Петровский парк" в воскресенье, 16 декабря, будут закрыты для пассажиров, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

"16 декабря для пассажиров будут закрыты две станции Большой кольцевой линии: "ЦСКА" и "Петровский парк". Движение поездов по Большой кольцевой линии будет осуществляться только на участке между станциями "Деловой центр" и "Хорошевская", а по Солнцевской линии - от "Рассказовки" до "Хорошевской" и обратно. В обычном режиме Большая кольцевая линия возобновит работу в понедельник, 17 декабря", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе в пятницу.

По словам собеседника агентства, ограничения необходимы для подготовки к открытию станции "Савеловская" Большой кольцевой линии.

"В этот день пассажиры смогут пользоваться станциями метро "Полежаевская" и "Динамо", а также станцией МЦК "Хорошево", - сказали в столичной подземке.