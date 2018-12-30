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Москва

Станция "Савеловская" Большой кольцевой линии московского метро открывается для пассажиров

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - На Большой кольцевой линии Московского метрополитена в воскресенье днем для пассажиров откроется новая станция "Савеловская", имеющая пересадку на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщили "Интерфаксу" в столичном стройкомплексе.

"Савеловская" станет 224-й станцией "классического" метро столицы без учета Московского центрального кольца и монорельсовой системы и шестой станцией БКЛ.

"2018 год стал рекордным по количеству открытых станций московского метро, "Савеловская" станет 17-й новой станций с февраля текущего года. За это время были открыты первый участок БКЛ, три новые станции Люблинско-Дмитровской линии, семь новых станций Калининско-Солнцевской линии, а также станция "Беломорская" на "зеленой" ветке", - рассказал собеседник агентства.

"Савеловская" стала самой глубокой станцией на БКЛ. Ее строительство началось в марте 2012 года, когда она носила рабочее название "Нижняя Масловка". . Станция, ставшая следующей на БКЛ после "Петровского парка", расположена под площадью Савеловского вокзала у Третьего транспортного кольца. Она будет имеет два подземных вестибюля на обе стороны Бутырской улицы, к вокзалу и остановкам наземного транспорта.

Ожидается, что запуск станции улучшит транспортное обслуживание пяти столичных районов, а пассажиропоток транспортно-пересадочного узла "Савеловская" составит около 250 тыс. человек в сутки.

Общая протяженность БКЛ с 31 станцией (17 из них будут иметь пересадки на другие линии метро, две - на МЦК и семь - на радиальные железные дороги) составит около 70 км. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся 26 февраля этого года. Полностью завершить строительство кольца планируется до конца 2023 года.

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Теги: Москва, метро, Савеловская

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