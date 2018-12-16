Главные новости
В РоссииВертолет Ми-8 упал под ТомскомМоскваМорозная и солнечная зима останется в Москве всю неделюВ миреВ Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жреца
Москва

Главную новогоднюю ель страны доставят в Кремль из Подмосковья

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Главную новогоднюю ель страны срубили в Щелковском районе Подмосковья, передает корреспондент "Интерфакс".

"В этом году в 18-й раз по поручению президента Российской Федерации (...) проводим и организуем общероссийскую новогоднюю елку. Собрали детей со всей страны, порядка 6 тыс. человек. Начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком. Одна из частей этого мероприятия - подбор и доставка в Кремль на Соборную площадь елки. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в этом непростом мероприятии", - заявил заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Качанов.

Он отметил, что елку привезут в Кремль 18 декабря.

"Мы ее увязываем завтра, в понедельник, и везем во вторник в Кремль. Завозим через Спасскую башню. Спасская башня открывается только два раза в год: когда 9 мая министр обороны выезжает на парад и второй раз - когда мы завозим елку. В 10 часов мы будем завозить эту елку через Спасские ворота", - рассказал Качанов.

Возраст дерева составляет 100 лет, высота - 27 м, диаметр ствола - 60 см. Всего было 30 претенденток на звание Кремлевской ели со всего Подмосковья.

По случаю проводов елки в Щелковском районе устроили театрализованное представление и новогоднюю ярмарку. Пиротехническим шоу сопроводили традиционную торжественную передачу "Подорожной грамоты" с поручением доставить ель в Кремль из подмосковного леса.

На Соборной площади елка будет украшена 2 тыс. украшений и 1,5 км гирлянд.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Подмосковье, Москва, Кремль, Новый год
Москва
Морозная и солнечная зима останется в Москве всю неделюМорозная и солнечная зима останется в Москве всю неделю
По прогнозам синоптиков, температуры ночью в столице составят до минус 17 градусов, днем - до минус 11 градусовПодробнее
 К концу недели в Москве похолодает до минус 18К концу недели в Москве похолодает до минус 18
По оценкам синоптиков, небольшой мороз и гололед в столице можно ожидать уже в четвергПодробнее
 Сбой произошел сразу на двух линиях московского метроСбой произошел сразу на двух линиях московского метро
Интервалы движения были увеличены на зеленой и фиолетовой линияхПодробнее
 РЖД представят 10 декабря в Москве макет нового плацкартного вагонаРЖД представят 10 декабря в Москве макет нового плацкартного вагона
Его покажут на Казанском вокзале в столицеПодробнее
Полиция передала врачам подростка, пришедшего в московскую школу с ножомПолиция передала врачам подростка, пришедшего в московскую школу с ножом
16-летний юноша угрожал причинить себе телесные повреждения, его убедили сдатьсяПодробнее
 Психиатры на скорой помощи увезли подростка, пришедшего с ножом в московскую школуПсихиатры на скорой помощи увезли подростка, пришедшего с ножом в московскую школу
В результате инцидента никто не пострадалПодробнее
 Московская полиция начала переговоры с угрожающим навредить себе школьникомМосковская полиция начала переговоры с угрожающим навредить себе школьником
Старшеклассник пришел в школу в Жулебино с канцелярским ножом, сообщил источникПодробнее
 За ночь в Москве выпало более 10% месячной нормы осадковЗа ночь в Москве выпало более 10% месячной нормы осадков
Четверг в городе будет облачнымПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 декабря7 фото
14 декабря
Фотохроника 14 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВертолет Ми-8 упал под ТомскомМоскваМорозная и солнечная зима останется в Москве всю неделюВ миреВ Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жрецаВ миреПатриарх Варфоломей пригласил Епифания в Стамбул для вручения томоса 6 январяВ РоссииПовторные выборы губернатора стартовали в ПриморьеВ миреНовую украинскую "церковь" назвали Православной церковью Украины

IBU одобрил переход Кристины Ильченко в сборную России

IBU одобрил переход Кристины Ильченко в сборную РоссииБиатлонистка родилась в ЯНАО, в 2015 году решила выступать за Белоруссию, но теперь вернулась в российскую команду Подробнее

Кожемяко вырвался в лидеры на выборах губернатора Приморья

По данным ЦИК, подсчитано 0,13% голосов Подробнее

Главную новогоднюю ель страны доставят в Кремль из Подмосковья

Завершилось голосование на выборах губернатора Приморского края

Трое из десяти пострадавших в Швейцарии россиян получили травмы средней степени тяжести

Трое из десяти пострадавших в Швейцарии россиян получили травмы средней степени тяжестиКак отметили в Ростуризме, все они путешествовали самостоятельно на рейсовом автобусе Подробнее

Метеорологи предупредили о резком похолодании в Сибири

Космонавты на МКС начали готовиться к возвращению на Землю

Блок Пашиняна получит 88 из 132 мандатов в новом парламенте Армении

Морозная и солнечная зима останется в Москве всю неделю

Морозная и солнечная зима останется в Москве всю неделюПо прогнозам синоптиков, температуры ночью в столице составят до минус 17 градусов, днем - до минус 11 градусов Подробнее

Израильские военные обнаружили новый туннель "Хезболлы" из Ливана в Израиль

Десять россиян пострадали в аварии с автобусом в Швейцарии

Владельцам пострадавших от взрыва в Вологде квартир предоставят жилье

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');