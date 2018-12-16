Главную новогоднюю ель страны доставят в Кремль из Подмосковья

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Главную новогоднюю ель страны срубили в Щелковском районе Подмосковья, передает корреспондент "Интерфакс".

"В этом году в 18-й раз по поручению президента Российской Федерации (...) проводим и организуем общероссийскую новогоднюю елку. Собрали детей со всей страны, порядка 6 тыс. человек. Начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком. Одна из частей этого мероприятия - подбор и доставка в Кремль на Соборную площадь елки. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в этом непростом мероприятии", - заявил заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Качанов.

Он отметил, что елку привезут в Кремль 18 декабря.

"Мы ее увязываем завтра, в понедельник, и везем во вторник в Кремль. Завозим через Спасскую башню. Спасская башня открывается только два раза в год: когда 9 мая министр обороны выезжает на парад и второй раз - когда мы завозим елку. В 10 часов мы будем завозить эту елку через Спасские ворота", - рассказал Качанов.

Возраст дерева составляет 100 лет, высота - 27 м, диаметр ствола - 60 см. Всего было 30 претенденток на звание Кремлевской ели со всего Подмосковья.

По случаю проводов елки в Щелковском районе устроили театрализованное представление и новогоднюю ярмарку. Пиротехническим шоу сопроводили традиционную торжественную передачу "Подорожной грамоты" с поручением доставить ель в Кремль из подмосковного леса.

На Соборной площади елка будет украшена 2 тыс. украшений и 1,5 км гирлянд.