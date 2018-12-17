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Москва

Ёлка мэра Москвы пройдет в Гостином дворе с 23 декабря по 5 января

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В новогодние праздники москвичей и гостей столицы ждут Ёлка мэра в Гостином дворе, турнир по дворовому хоккею и возможность поиграть в снежки на ВДНХ, сообщают в мэрии.

"Ёлка мэра в Гостином дворе будет проходить с 23 декабря по 5 января. Это традиционное мероприятие, одна из самых посещаемых и известных ёлок. Очень комфортная для зрителей, она стала такой, когда переехала с Нового Арбата, 36", - сообщил в понедельник на заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы первый заместитель директора Государственного автономного учреждения культуры Москвы "Московская дирекция массовых мероприятий " Владимир Агафонов.

По его словам, в Гостином дворе смогут разместиться все родители. "Там огромная территория, все родители, даже те, кто не имеют билета, размещаются. Там огромная программа, в фойе выставлены экраны, видно, что происходит", - сказал Агафонов.

В свою очередь, начальник управления департамента спорта Москвы Александр Филюшкин сообщил, что в Москве зимой будут действовать более 1 235 катков. "Будет турнир по дворовому хоккею "Золотая шайба", в конце декабря - начале января пройдут окружные этапы", - сообщил он.

Со своей стороны, председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева сообщила, что на ВДНХ для гостей будет работать площадки для кёрлинга и игры в снежки, тюбинговая горка и два катка.

Ранее в РЖД "Интерфаксу" сообщили, что на Общероссийскую ёлку в Москве в канун нового года с 25 по 27 декабря приедут около 2,5 тысяч школьников.

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