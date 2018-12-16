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Москва

В СКР подтвердили гибель пяти человек в подмосковной деревне Шестово

Как отметили в ведомстве, причина их смерти пока не установлена, в качестве версии следователи рассматривают гибель от удара током, а также от отравления газом

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи выясняют обстоятельства гибели пяти человек в деревне Шестово, не исключается версия воздействия электричества, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

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"Следователи выехали на место. Причина смерти пока не установлена", - сказала она в воскресенье, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По ее словам, следствие рассматривает версию гибели людей от удара током, а также от отравления газом. "Погибшие - рабочие, строившие местную гостиницу. Их тела нашли в бытовке на территории стройки", - заявила Врадий.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что пять человек погибли предположительно от отравления некачественным алкоголем в деревне подмосковного округа Домодедово. По словам собеседника агентства, еще один человек находится в реанимации.

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Теги: Подмосковье, Домодедово, Шестово

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