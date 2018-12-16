В СКР подтвердили гибель пяти человек в подмосковной деревне Шестово

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи выясняют обстоятельства гибели пяти человек в деревне Шестово, не исключается версия воздействия электричества, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Следователи выехали на место. Причина смерти пока не установлена", - сказала она в воскресенье, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По ее словам, следствие рассматривает версию гибели людей от удара током, а также от отравления газом. "Погибшие - рабочие, строившие местную гостиницу. Их тела нашли в бытовке на территории стройки", - заявила Врадий.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что пять человек погибли предположительно от отравления некачественным алкоголем в деревне подмосковного округа Домодедово. По словам собеседника агентства, еще один человек находится в реанимации.