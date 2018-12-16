Что произошло за день: воскресенье, 16 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Повторные выборы губернатора прошли в Приморье. По итогам обработки 99% протоколов лидирует врио главы региона Олег Кожемяко, набирающий 61,79% голосов. Окончательные итоги будут подведены 18 декабря. Между тем выяснилось, что по факту нарушений во втором туре выборов губернатора, итоги которого были отменены, уже вынесены штрафы, но общественность об этом не знает.

- Вертолет Ми-8 потерпел аварию под Томском, на борту находились 22 человека. Погибших в результате ЧП нет. Пострадали пять человек - все жители Сибири. Троих из них решено отправить в Томскую областную клиническую больницу.

- Тела пяти рабочих найдены подмосковной деревне Шестово. По информации источника, причиной их гибели стал некачественный алкоголь. В СКР не исключают, что рабочие могли погибнуть от удара током или отравления газом.

- В 2020 году полет к МКС будет быстрее перелета из Москвы в Брюссель, обещает Дмитрий Рогозин. По словам главы "Роскосмоса", предстоящей весной планируется повторить опыт запуска космического "грузовика" к МКС по сверхкороткой схеме. Тем временем экипаж МКС в составе космонавта Сергея Прокопьева и его коллег из Канады и США начал готовиться к возвращению на Землю.

- Автобус, в котором находились россияне, попал в ДТП в Швейцарии, десять из них пострадали. Трое туристов в состоянии средней тяжести.

- Сборная России по хоккею выиграла домашний этап Евротура, обыграв в воскресенье Финляндию. Третий матч Кубка Первого канала прошел на арене футбольного "Зенита" в Петербурге.