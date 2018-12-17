Москвич, поднявший росгвардейца в метро, оштрафован на 20 тысяч рублей

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу жителя столицы Исляма Малекова, который в мае пронес на руках сотрудника Росгвардии по станции метро "Сухаревская", передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приговорил: признать Малекова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - огласила приговор судья Оксана Горюнова.

Согласно материалам уголовного дела, 6 мая 2018 года Малеков на станции метро "Сухаревская", "умышленно желая воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании и являющимся представителем власти, обхватил его руками со спины, демонстративно сковав его движения, пронес по вестибюлю станции метро".

Вину Малеков признать отказался и пояснил, что перепутал потерпевшего (сотрудника Росгвардии Александра Матвеева) со своим знакомым.

В свою очередь, сам правоохранитель в суде пояснял, что Малеков не причинил ему физического вреда, но доставил моральный вред, выложив в интернет видео, на котором запечатлен инцидент в метро.