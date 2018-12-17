Что произошло за день: понедельник, 17 декабря

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кровля завода обрушилась в подмосковном Дзержинском. В результате ЧП погибли три человека, еще четверо госпитализированы с травмами. В СКР сообщают, что на крыше велись работы по утеплению и под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение.

- В Москве задержали студентов геологоразведочного университета им. Орджоникидзе. В ходе обысков в общежитии изъяты наркотические средства и травматическое оружие. Как выяснилось, задержанные - студенты из Ингушетии.

- Суд до января оставил без движения иск Виктора Золотова к Алексею Навальному. Адвокаты главы Росгвардии должны до 9 января 2019 года устранить выявленные недостатки.

- Михаил Гуцериев собрался подать в суд на Эдгара Запашного за клевету. Глава совета директоров группы "Сафмар" заявил, что директор Большого московского цирка, который упрекнул его в строительстве площадки для Cirque du Soleil, не обращался к нему за поддержкой российского цирка. В заявлении группы подчеркивается, что речь идет не о поддержке канадского цирка, а о строительстве концертного зала. В Кремле конфликт назвали спором хозяйствующих субъектов.

- Титул мисс Вселенная достался представительнице Филиппин Катрионе Грэй. Россиянка Юлия Полячихина не прошла в полуфинал конкурса в Бангкоке.

- Суд оштрафовал москвича, который в метро поднял на руки сотрудника Росгвардии. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и должен выплатить 20 тыс. рублей.

- Сергей Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной. По мнению главы МИД, применение силы Москвой стало бы проявлением нервного срыва. Но Лавров заверил, что в случае провокации Киев получит такой ответ, что "мало не покажется".

- В Швейцарии прошли жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. В главном клубном турнире Европы, в частности, "Манчестер Юнайтед" встретится с ПСЖ, а "Бавария" с "Ливерпулем". В ЛЕ "Зенит" сыграет с турецким "Фенербахче". Соперником "Краснодара" стал немецкий "Байер".