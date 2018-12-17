В России

Что произошло за день: понедельник, 17 декабря

Обрушение крыши на подмосковном заводе, оружие и наркотики у студентов-геологов и мисс Вселенная с Филиппин

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кровля завода обрушилась в подмосковном Дзержинском. В результате ЧП погибли три человека, еще четверо госпитализированы с травмами. В СКР сообщают, что на крыше велись работы по утеплению и под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение.

- В Москве задержали студентов геологоразведочного университета им. Орджоникидзе. В ходе обысков в общежитии изъяты наркотические средства и травматическое оружие. Как выяснилось, задержанные - студенты из Ингушетии.

- Суд до января оставил без движения иск Виктора Золотова к Алексею Навальному. Адвокаты главы Росгвардии должны до 9 января 2019 года устранить выявленные недостатки.

- Михаил Гуцериев собрался подать в суд на Эдгара Запашного за клевету. Глава совета директоров группы "Сафмар" заявил, что директор Большого московского цирка, который упрекнул его в строительстве площадки для Cirque du Soleil, не обращался к нему за поддержкой российского цирка. В заявлении группы подчеркивается, что речь идет не о поддержке канадского цирка, а о строительстве концертного зала. В Кремле конфликт назвали спором хозяйствующих субъектов.

- Титул мисс Вселенная достался представительнице Филиппин Катрионе Грэй. Россиянка Юлия Полячихина не прошла в полуфинал конкурса в Бангкоке.

- Суд оштрафовал москвича, который в метро поднял на руки сотрудника Росгвардии. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и должен выплатить 20 тыс. рублей.

- Сергей Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной. По мнению главы МИД, применение силы Москвой стало бы проявлением нервного срыва. Но Лавров заверил, что в случае провокации Киев получит такой ответ, что "мало не покажется".

- В Швейцарии прошли жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. В главном клубном турнире Европы, в частности, "Манчестер Юнайтед" встретится с ПСЖ, а "Бавария" с "Ливерпулем". В ЛЕ "Зенит" сыграет с турецким "Фенербахче". Соперником "Краснодара" стал немецкий "Байер".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В России
Гуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуГуцериев собрался подать в суд на Запашного за клевету
Глава совета директоров группы "Сафмар" заявил, что хочет "поставить этого хама на место"Подробнее
 Голикова рассказала, как кабмин будет увеличивать продолжительность жизни до 78 летГоликова рассказала, как кабмин будет увеличивать продолжительность жизни до 78 лет
Правительство РФ рассчитывает, что к 2024 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний удастся снизить на 24%Подробнее
 В Думе опровергли связь проекта об автономной работе Рунета с борьбой против TelegramВ Думе опровергли связь проекта об автономной работе Рунета с борьбой против Telegram
По словам Леонида Левина, в ходе работы над законопроектом станет понятно, как будут работать различные сервисыПодробнее
 Песков объяснил условия участия бизнесменов из РФ в ДавосеПесков объяснил условия участия бизнесменов из РФ в Давосе
Это попытка совместить контакты и санкции, считают в КремлеПодробнее
Крыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплениюКрыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплению
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения в ДзержинскомПодробнее
 Число жертв обрушения на заводе в Подмосковье достигло трех человекЧисло жертв обрушения на заводе в Подмосковье достигло трех человек
По предварительным данным, больше под завалами людей нетПодробнее
 Суд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к НавальномуСуд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному
Истцу, который требует от оппозиционера 1 млн рублей и опровержение, надо устранить недостатки до 9 январяПодробнее
 Гуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du SoleilГуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du Soleil
Группа "Сафмар" обвинила гендиректор Большого московского цирка в том, что он ввел Путина в заблуждениеПодробнее
 МБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 годуМБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 году
Комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым оснащением заступит на дежурство в 2019 годуПодробнее
 Кожемяко сохранил лидерство по итогам обработки половины протоколов на выборах ПриморьяКожемяко сохранил лидерство по итогам обработки половины протоколов на выборах Приморья
По данным ЦИК, врио главы региона набирает 60,13%, за ним кандидат от ЛДПР Андрейченко с 26,09%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуВ РоссииВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовЭкономикаОрешкин поедет на Всемирный экономического форум в ДавосМоскваКрыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплениюВ миреВ США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцевВ РоссииСуд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному

Орешкин поедет на Всемирный экономического форум в Давос

Орешкин поедет на Всемирный экономического форум в ДавосГлава Минэкономразвития примет участие в министерской встрече ВТО и рассчитывает увидеть в Швейцарии российских бизнесменов из санкционного списка Подробнее

Daily Mail сообщила, что Шумахер больше не прикован к постели

Что произошло за день: понедельник, 17 декабря

Обрушение крыши на подмосковном заводе, оружие и наркотики у студентов-геологов и мисс Вселенная с Филиппин Подробнее

Франция введет налог для технологических гигантов с 2019 года, не дожидаясь решения ЕС

Спикер парламента Грузии заявил о нулевом прогрессе в политических отношениях с РФ

В ФАС заявили о частых жалобах на навязывание банками страховки при кредитовании

МИД Украины ответил на слова Лаврова о концентрации войск на границе с Россией

Компании КНР начали снижать цены и сокращать рабочие места из-за торговой войны

Пожар в здании на Сретенке потушен

Рубль лишь немного изменился к доллару и евро на вечерних торгах понедельника

Фотохроника 17 декабря

Фотохроника 17 декабря6 фото

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром

Amnesty International призвала к декриминализации проституции в странах бывшего СССР

Гуцериев собрался подать в суд на Запашного за клевету

Гуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуГлава совета директоров группы "Сафмар" заявил, что хочет "поставить этого хама на место" Подробнее

Орешкин заявил о сохранении прогноза по экономическому росту на фоне роста ставки

В Екатеринбурге 16-летняя девушка осталась одна в автобусе, и ее высадили

Британский парламент проголосует по соглашению по Brexit после 13 января

Посетителей кафе в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

Путин согласился, что Россия рискует остаться без леса

Цены на сахар в мире рухнули на 17% с начала года

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');