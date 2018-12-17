Бензин на московских АЗС подешевел впервые с сентября

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Цены на бензин в столичном регионе на минувшей неделе снизились на 2 копейки, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

При этом цена на 92-й бензин вторую неделю подряд снижается на 1-2 копейки. А стоимость дизельного топлива, уверенно растущая длительное время, на прошлой неделе замерла.

По данным на 17 декабря, средняя стоимость Аи-92 снизилась на 2 коп. - до 42,13 руб./л., Аи-95 - на 2 коп, до 45,8 руб./л., цена дизтоплива осталась без изменений - на уровне 46,34 руб./л.

С начала сентября цены на топливо на заправках Москвы демонстрировали в основном рост, только изредка цены на стелах останавливались на неделю, потом снова поднимались на несколько копеек.