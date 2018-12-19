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Недельные цены на бензин в РФ снизились впервые с середины августа

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России за период с 11 по 17 декабря снизились на 0,1% после пяти недель стабильности до этого, свидетельствуют данные Росстата.

Ранее цены на бензин также пять недель росли по 0,1% и семь недель были стабильны. Предыдущий раз бензин дешевел на неделе с 7 по 13 августа.

С начала года цены на бензин к 17 декабря повысились на 9,4%.

Недельные цены на дизтопливо в указанный промежуток времени не изменились. До этого дизельное топливо дорожало на 0,2% неделей ранее, не менялось в цене двумя неделями ранее, росло на 0,4% еще одной неделей ранее, подскакивало на 2,2% на предшествующей.

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Теги: Росстат

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