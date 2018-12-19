Водитель автобуса, въехавший в переход метро в Москве, получил 4 года колонии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы в среду приговорил к 4 годам колонии общего режима водителя автобуса, въехавшего в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар" в декабре прошлого года, когда погибли четыре человека.

"Суд приговорил: признать (Виктора) Тихонова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года ", - говорится в приговоре судьи Галины Таланиной.

Мера пресечения в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу Тихонову была изменена на заключение в следственный изолятор - его взяли под стражу в зале суда.

Вместе с тем, суд засчитал мужчине время нахождения под домашним арестом с 12 января из расчета - два за один день в исправительной колонии общего режима. Таким образом, в колонии, по приговору, он проведет около 3,5 лет.

Гражданские иски потерпевших о возмещении морального и физического вреда суд оставил для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства, удовлетворив заявление только одного потерпевшего - о взыскании с Тихонова компенсации за судебные издержки в размере 55 тыс. рублей.

Согласно фабуле дела, 25 декабря 2017 года автобус ЛИАЗ под управлением Тихонова, который ошибочно нажал педаль газа, на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве выехал на тротуар и, разогнавшись до скорости не менее 23 км/ч, съехал в подземный переход станции "Славянский бульвар".

Установлено, что водитель, потеряв контроль за дорожной обстановкой и транспортным средством, не принял своевременных мер к остановке автобуса, проигнорировав таким образом свои обязанности и проявив преступную небрежность. Жертвами инцидента стали четыре человека, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии, не менее восьми получили различные телесные повреждения.

В ходе прений сторон государственное обвинение предложило суду приговорить 58-летнего Тихонова к пяти годам пребывания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на три года. Адвокат подсудимого Равиль Саберов просил об оправдательном приговоре. Защита настаивала на том, что авария произошла из-за технической неисправности автобуса.