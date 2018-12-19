Что произошло за день: среда, 19 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США начали вывод своих войск из Сирии. Соответствующий приказ отдал президент США Дональд Трамп, заявивший, что американские военные разгромили силы "Исламского государства" (запрещено в РФ) в этой стране, подчеркнув, что борьба с ними была единственной причиной нахождения военных на сирийской территории. Вывод военного контингента знаменует переход к новой фазе кампании против ИГ.

- Госдума завершила осеннюю сессию, приняв на последнем заседании ряд ожидаемых законопроектов. Так, в среду спустя восемь лет после внесения был принят закон об обращении с животными, отменен роуминг по России, декриминилизированы репосты и было запрещено привлекать анонимных коллекторов. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал наградить всех 450 депутатов, работавших "не без дискуссий, обсуждений и даже конфликтов".

- Виталий Мутко решил покинуть пост президента Российского футбольного союза. После его ухода исполнять обязанности главы РФС будет Сергей Прядкин, который заявил, что не будет принимать участие в выборах главы организации, которые состоятся 22 февраля 2019 года.

- Украина пригрозила уничтожением мостов и кораблей в Азовском и Черном морях. Использование новых ракетных комплексов позволит Киеву ликвидировать любой корабль, который угрожает Украине на расстоянии в 300 км, и "уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, очень разрекламированный", заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

- Больше половины священников Винницкой епархии из числа тех, кто ранее перешел в новую украинскую церковь, передумали и решили вернуться в УПЦ Московского патриархата. Свою верность канонической церкви подтвердили 45 из 75 клириков, изначально последовавших за Винницким митрополитом.

- Иркутского участкового арестовали по делу о групповом изнасиловании в пункте полиции. По данным следствия, он не помешал двум своим знакомым избить и совершить сексуальное насилие над нетрезвой женщиной. За это участкового уволили из органов внутренних дел.

- Суд вынес приговор водителю автобуса, въехавшему в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве. Он получил четыре года колонии за то, что в прошлом декабре по ошибке нажал на педаль газа и насмерть сбил четырех человек. Гражданские иски потерпевших о компенсациях суд оставил для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства.

- Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Журналистам продемонстрировали тоннель, ездить по которому смогут электромобили любых производителей, а не только компании Tesla, основателем которой является Маск. Для этого их необходимо будет оснастить дополнительными маленькими колесами, которые будут выдвигаться перпендикулярно основным, стоимость такого оснащения составит около $200-300.

- В московском онкоцентре на Каширке обнаружили четыре неопознанных мумифицированных тела, которые пролежали там более 10 лет. Неожиданная находка была сделана во время инвентаризации в холодильной камере. В самом онкоцентре им. Н.Н.Блохина пояснили, что тела этих людей не были востребованы родственниками после смерти и сейчас переданы правоохранительным органам, начата доследственная проверка.