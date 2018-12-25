Комиссия Мосгордумы рекомендовала принять поправки об увеличении штрафов за неоплату парковки

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия Мосгордумы по законодательству и регламенту будет рекомендовать депутатам 26 декабря принять законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за неуплату парковки на улично-дорожной сети Москвы с 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

"Есть предложение поддержать данный законопроект и рекомендовать Московской городской думе принять его как в первом чтении, так и в целом", - сказала председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова во вторник на заседании комиссии.

По её словам, данный законопроект направлен на злостных нарушителей.

"Штраф в размере 2,5 тысячи рублей зачастую не соразмерен стоимости стоянки на платной городской парковке, которая составляет от тысячи до 7 тысяч рублей за сутки. Некоторые нерадивые водители этим пользуются, платят 2,5 и стоят сколько хотят",- сказала депутат.

В ходе дискуссии замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев заявил, что в департаменте также поддерживают увеличение штрафов.

"Действующий размер наказания не удерживает человека от совершения правонарушения. Мы поддерживаем и считаем, что 5 тысяч рублей - это соразмерный штраф, но даже 5 тысяч не покроют штраф за неуплату парковки в местах повышенного тарифа", - сказал он.

В свою очередь, представитель прокуратуры Москвы Олег Буданов заявил, что замечаний по законопроекту не имеется, а коррупциогенных факторов не обнаружено.

Соответствующий проект поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях внесен на рассмотрение Мосгордумы парламентской комиссией по регламенту, правилам и процедурам.

В пояснительной записке к проекту поправки отмечается, что действующий штраф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках.

"Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети - от 1200 до 14 400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности", - говорится в документе.

Депутаты отмечают, что установленный в настоящее время штраф в размере 2,5 тыс. рублей "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности".

С 15 декабря на ряде центральных улиц Москвы максимальный тариф за парковку повысился с 200 до 380 рублей в час.