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В Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковки

Авторы предложения утверждают, что действующий штраф несоразмерен стоимости платной стоянки

В Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковки
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Штраф за неоплату парковки на улицах Москвы может вырасти вдвое - с 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч. Соответствующий проект поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях внесен на рассмотрение Мосгордумы парламентской комиссией по регламенту, правилам и процедурам.

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В пояснительной записке к проекту поправки утверждается, что действующий штраф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках. "Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети - от 1200 до 14400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности", - говорится в документе.

Депутаты также считают, что установленный в настоящее время штраф в размере 2,5 тысяч рублей "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности".

С 15 декабря на центральных улицах Москвы максимальный тариф за парковку повысился почти вдвое, с 200 до 380 рублей в час. Кроме того, на 237 улицах в центре города была отменена бесплатная парковка по воскресеньям. В результате время парковки в центре сократилось в три раза.

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