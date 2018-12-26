Главные новости
В РоссииПамфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиМоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 18 сентября
Москва

В новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз со слабым ветром

Роман Вильфанд посоветовал запасаться морковками для снеговиков, так как снег будет хорошо лепиться

В новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз со слабым ветром
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Слабый снег и легкий мороз ожидаются в столице в ночь на 1 января, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня разброс данных прогноза существует, но наиболее вероятно, что в новогоднюю ночь температура составит от -4 до -9 градусов. При этом по всем расчетам антициклона над европейской территорией России не будет, и давление будет около и чуть ниже нормы. Это значит, что погода будет облачная с редкими прояснениями, прогнозируется небольшой снег, ветер слабый", - сказал Вильфанд агентству в среду.

Он добавил, что высота снежного покрова в новогоднюю ночь составит порядка 30 см, что более чем на 50% выше многолетних значений. Кроме того, благодаря отсутствию морозов снег должен хорошо лепиться. "При температуре -4...-9 очень хорошие условия для формирования снежков, замечательная погода для снежных баб. Посоветовал бы москвичам заранее запасаться морковками для носов", - отметил метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что прогноз сформирован по данным ансамблевых расчетов - в последующие дни данные будут уточняться.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Гидрометцентр
Москва
В новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз со слабым ветромВ новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз со слабым ветром
Роман Вильфанд посоветовал запасаться морковками для снеговиков, так как снег будет хорошо лепитьсяПодробнее
 В Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублей
Депутаты удвоили штраф, решив, что сейчас водителям выгоднее заплатить 2,5 тыс. рублей и стоять "сколько хочешь", чем оплачивать стоянку на открытых парковкахПодробнее
 До 2024 года в Москве откроют еще 55 станций метроДо 2024 года в Москве откроют еще 55 станций метро
В этом году было построено рекордное за всю историю московского метростроения количество станций - 17Подробнее
 Музей Солженицына открылся в московской квартире на Тверской улицеМузей Солженицына открылся в московской квартире на Тверской улице
Здесь писатель был арестован после появления романа "Архипелаг ГУЛАГ"Подробнее
Проезд в московском транспорте подорожает со 2 январяПроезд в московском транспорте подорожает со 2 января
Одна поездка будет стоить 38 рублей вместо 36, а срок действия билета на 60 поездок будет ограничен 45 днямиПодробнее
 В Москве открылась станция метро "Беломорская"В Москве открылась станция метро "Беломорская"
260-я станция московского метро разгрузит станцию "Речной вокзал" и сделает город ближе для 140 тыс. жителей Ховрино и Левобережного районаПодробнее
 В Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковкиВ Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковки
Авторы предложения утверждают, что действующий штраф несоразмерен стоимости платной стоянкиПодробнее
 В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"
Фигурантов дела о вандализме нашли благодаря камерам слежения и отпустили под подписку о невыездеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПамфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиМоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 18 сентябряЭкономикаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаВ миреГватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегаловВ миреИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи

Госдума в 2019 году собралась запретить иностранцам без гражданства РФ водить такси

Москва назвала расширение санкций против Украины ответом на керченский инцидент

В новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз со слабым ветром

В новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз со слабым ветромРоман Вильфанд посоветовал запасаться морковками для снеговиков, так как снег будет хорошо лепиться Подробнее

Актеру Кевину Спейси предъявили обвинения в непристойном поведении

Начальник антиэкстремистского главка МВД подал в отставку

Российского туриста насмерть сбил автомобиль в итальянском Палермо

ЦИК допустил перенос единого дня голосования на октябрь

Житель Омска похитил из частной кузницы рыцарские кольчугу и шлем

ФАС заподозрила структуры Троценко в помехах при проверке по делу о развитии аэропорта Иркутска

Директор "Крыльев Советов" анонсировал переход из "Краснодара" защитника Шишкина

Свыше 90% россиян поверили в способность армии отразить любую военную угрозу

Памфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замяли

Памфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиГлава ЦИК подчеркнула, что если выявленные "Голосом" нарушения на повторных выборах подтвердятся, победителем останется Олег Кожемяко Подробнее

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 27 декабря

Сочинский блогер осужден на 6 лет за вымогательство у депутата Госдумы

Евро превысил 79 рублей впервые с 18 сентября

Евро превысил 79 рублей впервые с 18 сентябряЭксперты связывают падение курса рубля с рождественскими праздниками и прохождением пика налоговых выплат Подробнее

Кремль прокомментировал инициативу Володина обсудить актуальность Конституции

ФИФА заинтересовалась участием клубов из России в турнире в Крыму

Обвиняемым в отцеубийстве сестрам Хачатурян продлена мера пресечения

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');