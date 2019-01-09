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Москва

Синоптики пообещали москвичам оттепель на старый Новый год

Температура может подняться до плюсовых значений

Синоптики пообещали москвичам оттепель на старый Новый год
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Резкое понижение давления и смена погоды ожидаются в Москве к выходным, следующая неделя начнется с оттепели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас центр европейской территории России находится под влиянием отрога высокого давления - солнечно, без осадков, температура ночью -11...-13, по области до -16, днем -8...-11 сегодня и завтра. Но уже 11 января начнутся изменения циркуляции, они связаны с циклоном, который сейчас находится на севере Атлантики между Гренландией и Скандинавией", - сказал Вильфанд.

По его словам, циклон уникален тем, что в его центре очень низкое давление. Он постепенно движется в сторону Мурманска, и 11 января весь центр Европейской части России окажется под его влиянием. Солнечную погоду в столице сменит облачная, пойдет небольшой снег. Атмосферное давление в Москве 11 января упадет на 15 мм рт. ст., 12 января - еще на 5-8 мм.

В субботу 12 января ночью -10...-12 градусов, днем -6...-8, в воскресенье 13 января ночью -11...-16, но днем уже -3...-6, ожидается небольшой снег. В ночь на Новый год по старому стилю (14 января) от -1 до -6, будет идти снег, а днем в понедельник возможна оттепель до +1 градуса на юге Москвы.

"Такой мягкий старый Новый год - теплая мягкая новогодняя ночь со снежком", - отметил Вильфанд.

Ветреная погода ожидается в Северо-Западном федеральном округе - скорость ветра в Мурманске 10 января может достигать опасных 25 м/с из-за циклона.

"В Москве ветер также будет, однако сильных, сумасшедших ветров не прогнозируем", - сказал метеоролог.

Между тем, в Саратовскую и Самарскую области циклон принесет потепление: если сейчас там стоят аномальные морозы до -25...-30 градусов, то 13 января столбики термометров поднимутся до минус 4-6 градусов днем, а ночью будет около -10.

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