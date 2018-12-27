Бегавшая по путям пассажирка спровоцировала сбой на оранжевой ветке московского метро

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии утром в четверг было затруднено из-за пассажира, спустившегося на пути, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел около 8:00 на станции "Теплый стан". Женщина, бегавшая по путям, не пострадала", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что около 8:20 движение поездов на ветке стало входить в график.

В пресс-службе метро подтвердили в 8:26, что на южном участке Калужско-Рижской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.

"Движение введено в график", - говорится в сообщении столичной подземки в твиттере.