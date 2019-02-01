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Москва

На фиолетовой ветке метро в Москве произошел сбой из-за упавшего на пути пассажира

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В связи с падением пассажира на пути в пятницу днем движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена осуществлялось с увеличенными интервалами.

"На Таганско-Краснопресненской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. В настоящее время движение входит в график", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что примерно на 20 минут для извлечения пассажира с путей на станции "Сходненская" было снято напряжение контактного рельса, в связи с чем поезда не ходили от станции "Планерная" до "Спартака".

О состоянии упавшего пассажира и обстоятельствах произошедшего не сообщается.

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