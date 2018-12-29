Москва

Московский СК начал проверку сообщений о травмировании подростков во время квеста

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Столичные следователи проверяют распространенную СМИ информацию о травмировании подростков во время прохождения квеста.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о получении травм подростками на одной из квест-игр", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова в субботу.

Ранее СМИ сообщали, что подростки 13-14 лет пострадали при прохождении квеста на севере Москвы в результате действий артистов квеста, которые наносили им удары, а также пытались их душить.

"В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия", - сказала Иванова.

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Теги: Москва, СКР
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