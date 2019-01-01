Более 8 млн человек посетили в Москве фестиваль "Путешествие в Рождество"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Проходящий в Москве с 14 декабря фестиваль "Путешествие в Рождество" уже посетили 8,3 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" во вторник.

"Фестиваль проходит на 78 площадках в центре и в округах Москвы. Новый год также можно было встретить на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Масштабная новогодняя программа продолжится 1 и 2 января", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с 14 декабря в рамках фестиваля было организовано 3 тыс. 850 мастер-классов, в которых приняли участие более 37 тыс. человек, а также проведено 510 показов уличных театральных представлений, которые посмотрели более 99 тыс. человек. Кроме того, в спортивных активностях - таких, как мастер-классы по керлингу и сноубордингу, а также в подвижных играх - поучаствовали более 59,5 тыс. человек.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" завершится 13 января.