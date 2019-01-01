Что произошло за день: вторник, 1 января

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Челябинской области объявили 2 января траур в связи с погибшими из-за взрыва газа в жилом доме Магнитогорска. По последним данным, в результате трагедии погибли девять человек. Остается неизвестной судьба более 30 жителей. Однако спасателям при разборе завалов удалось найди живого младенца.

- Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался отставным морским пехотинцем, рассказал СМИ его брат-близнец Дэвид Уилан. По его словам, он приехал и находился в Москве, так как был приглашен на свадьбу. Брат задержанного заявил о невиновности родственника.

- Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила о планах покинуть свой пост и о поиске человека себе на замену.

- Пассажирский лайнер рейсом Сочи - Москва прервал полет и экстренно сел в Воронеже из-за пьяного дебоша пассажира бизнес-класса. У трапа самолет хулигана встретили полицейские, после чего лайнер продолжил полет в столицу. Позже источник в службах аэропорта Воронежа сообщил "Интерфаксу", что дебош устроил известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом. Как заявили в полиции, мужчину оштрафовали.

- Президент США Дональд Трамп согласился продлить процесс вывода войск из Сирии и осуществить его в течение четырех месяцев, сообщили американские СМИ.

- В Парке Горького в Москве произошло обрушение деревянного моста. Как рассказали "Интерфаксу" источники, конструкция рухнула во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что директор парке будет уволена после этого ЧП.

- Американская межпланетная станция New Horizons пролетела мимо астероида Ultima Thule на окраине Солнечной системы. Ученые надеются в ближайшее время получить со станции фотоснимки.

- Хоккеисты молодежной сборной России добились победы над сверстниками из команды Канады в своем четвертом матче группового этапа ЧМ среди игроков не старше 20 лет. Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу россиян.

- Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 4,5 км. Как отметили спасатели, пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении, на его пути нет населенных пунктов.

- Водитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в Токио. Полиция задержала виновника происшествия - 21-летнего человека. Он пояснил, что преднамеренно направил машину на пешеходов. По его словам, таким образом, он хотел выразить протест против смертной казни в Японии.

- Новый год в праздничных гуляниях в Москве отметили 2,6 млн человек.