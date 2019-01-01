Новый год в праздничных гуляниях в Москве отметили 2,6 млн человек

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В новогодних гуляньях на московских праздничных площадках участвовали 2,6 млн москвичей и туристов, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" во вторник.

"Новый год в центре Москвы, включая Тверскую улицу, которая в эти дни стала полностью пешеходной, отметили 930 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что масштабные гуляния в центре Москвы и на праздничных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" продлятся 1 и 2 января.

Так, на Тверской улице до конца дня вторника продолжается праздник под названием "Новый год моего детства", на котором можно посмотреть спектакли российских и уличных театров, послушать выступления известных музыкантов и поучаствовать в мастер-классах и спортивных играх.

Концерт acappella band "Разные" и Валерии пройдет на площади Революции. До 22:00 1 января спектакли и концерты в режиме нон-стоп будут идти на окружных площадках "Путешествия в Рождество" на улицах Профсоюзная, Городецкая, Новопесчаная, Митинская, Ярцевская и Хачатуряна, на Строгинском и Ореховом бульварах, бульваре Дмитрия Донского, на площади Славы, а также в Зеленограде и Троицке.