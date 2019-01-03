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Синоптики предупредили москвичей о похолодании с субботы

Есть обновление от 12:54

Пик морозов придется на Рождество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании с субботы
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - С 5 января в Москве и в Московской области начнут усиливаться морозы, среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре в четверг.

"Пока в Москве сохраняется погода с температурой на 5-6 градусов выше нормы, но уже в субботу в ночные и дневные часы подморозит до минус 6-8 градусов в Москве и до 11 в Подмосковье. В ночь на субботу, 6 января ожидается уже 9-11 градусов мороза, по области - до 14 и местами до минус 19 градусов, в дневные часы в Москве не выше минус 8-10 градусов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пик морозов придется на рождественскую ночь: как в городе, так и по области температура составит 14-19 градусов ниже ноля, днем 7 января - минус 11-16 градусов. В последующие дни ожидается ослабление морозов.

Согласно прогнозу, до конца текущей недели в столичном регионе временами будет идти небольшой снег, а в облачности возможны прояснения.

В Рождество 2017 года температура воздуха в Москве опустилась до аномальных минус 29,9 градусов. Год назад в этот день температура оказалась на 9-10 градусов выше климатической нормы.

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