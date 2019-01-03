В Москве в первые дни нового года выпало 8 см снега

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Прирост снега с 1 января в Москве составил восемь сантиметров, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в четверг.

"Сегодня и к утру пятницу ожидается еще пять сантиметров", - сказал московский чиновник.

Коммунальные службы города продолжают работы по уборке выпавшего снега. В работах задействовано более 8,5 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, отметил Бирюков. Он добавил, что под особым контролем коммунальщиков находится очистка от снега кровель зданий, в том числе с применением автовышек.