Москва

За три дня на Москву выпало 38% месячной нормы снега

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - К утру 4 января высота снежного покрова на главной московской метеостанции на ВДНХ достигла 38 см, что стало рекордным показателем нынешней зимы, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Утром в четверг на ВДНХ высота снежного покрова составляла 28 см, снегопады за последние сутки прибавили еще 10 см. Прежний максимум сугробов нынешней зимы в столице был зафиксирован 25 декабря - 29 см", - рассказал собеседник агентства.

Всего, по его словам, за первые трое с небольшим суток в Москве уже выпало 16 мм осадков в эквиваленте воды, что составляет 38% от январской нормы.

По прогнозам синоптиков, в пятницу днем интенсивность осадков спадет, и к Рождеству, когда в ночные часы в Москве и области ожидается усиление морозов до минус 14-19 градусов, они практически полностью прекратятся.

В минувший четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что коммунальные службы города продолжают убирать выпавший снег, в работах задействовано более 8,5 тыс. единиц дорожно-уборочной техники.

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