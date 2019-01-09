Петербуржцы пожаловались на плохую уборку снега

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Почти половина жителей северной столицы считают уборку улиц от снега неудовлетворительной, следует из опроса общественного движения "Красивый Петербург".

Как сообщил "Интерфаксу" в среду руководитель движения Красимир Врански, результаты опросов ухудшаются с каждым годом.

"Это системная проблема. С каждым годом уборка становится все хуже: мы это видим из наших опросов. Если в прошлом году уборку называли неудовлетворительной 35% горожан, то в этом году - почти 50%. Если в прошлом году 10-15% вообще не замечали уборки, то сейчас это 25%. Мы имеем снежный коллапс из-за плохой состыковки органов, ответственных за уборку улиц и дворов", - отметил Врански.

"Если главные улицы и магистрали еще чистят, то дворы и тротуары - это ужас. Первый снег не успели убрать, он заледенел, и сейчас они ковшами бьют по асфальту, по плитке, чтобы убрать этот лед. А нужно просто убирать снег своевременно", - добавил Врански.

Между тем, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, за первую неделю января с улиц города вывезли 250 тыс. кубометров снега, что в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года.

"К сегодняшнему дню в Петербурге в среднем выпало около 70 см снега. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни снегопад в северной столице не прекратится. Сегодня, 9 января, может выпасть до 7 см снега", - отметили в пресс-службе.

По данным Смольного, в среду на улицах города работает более 950 машин дорожных предприятий и около 1 тыс. дворников.

По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, за минувшие сутки в регионе от снега и наледи очищено более 10 тыс. километров дорог и почти 5,5 тыс. километров обочин. Дорожными службами использовано 158 тонн чистой соли и около 2 тыс. кубометров песко-соляной смеси.

"Трассы с высокой интенсивностью движения - Колтушское шоссе, Выборгское шоссе, Дорога жизни обрабатываются солевыми растворами, которые особенно эффективны в условиях снегопада", - отмечают в пресс-службе.