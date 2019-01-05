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Москва

В одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая драка

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Полиция Москвы пресекла массовую драку иностранных студентов в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ).

"По адресу: Ярославское шоссе, 26 произошел конфликт, он пресечен, сотрудники полиции доставляют участников для разбирательства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции в субботу.

По данным источника агентства, массовая драка произошла в общежитии МГСУ между иностранными студентами, в которой участвовали, в том числе, граждане Китая.

"Серьезных пострадавших нет, - сказал собеседник "Интерфакса", - нескольких человек осматривают медики, но госпитализированных пока нет".

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Теги: Москва, МГСУ
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В одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая драка

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