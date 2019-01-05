Что произошло за день: суббота, 5 января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На выплаты пострадавшим при обрушении подъезда дома в Магнитогорске из резервного фонда правительства выделят 65 млн рублей, сообщил премьер Дмитрий Медведев. Как отметили в правительстве, средства поступят в Магнитогорск в течение трех дней.

- В США арестовали россиянина Дмитрия Макаренко. По данным МИД России, его задержали на Северных Марианских островах и этапировали во Флориду. Дипломаты потребовали от Вашингтона разъяснений и консульского доступа к нему.

- Пираты атаковали грузовое судно у берегов Бенина и захватили шесть членов экипажа. По данным отраслевого портала, все захваченные моряки россияне. Среди оставшихся 18 членов экипажа пострадавших нет. Вопросом поиска и освобождения похищенных моряков занимаются дипломаты.

- В горах Красной поляны Сочи погибли два горнолыжника. Как сообщил "Интерфаксу" источник в администрации города, на них сошла лавина. Спасатели достали горнолыжников из снега в бессознательном состоянии, по дороге в больницу молодые мужчины скончались.

- США потребовали от Анкары отказаться от российских систем С-400. Американская делегация обсуждала в Турции условия продажи зенитных ракетных комплексов Patriot, в качестве условия этой сделки она выдвигала отказ Турции от приобретения "Триумфов".

- В Стамбуле патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины. Его 6 января вручат предстоятелю учрежденной в декабре на Украине церкви митрополиту Епифанию. Между тем, в тексте томоса отмечено, что новая церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

- Умер народный артист России Иван Бортник. Актер скончался в возрасте 79 лет, причиной смерти врачи назвали тромб. Прощание с артистом пройдет 8 января в Театре на Таганке, его похоронят на Троекуровском кладбище.

- Московская полиция пресекла массовую драку в одном из студенческих общежитий города. По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел в общежитии МГСУ между иностранными студентами, серьезных пострадавших нет.

- Во Франции снова начались протесты движения "Желтые жилеты". Однако, число демонстрантов существенно сократилось по сравнению с акциями прошлого года, отметили СМИ.

- Молодежная сборная России по хоккею потерпела поражение от сверстников из команды США в полуфинале ЧМ среди игроков не старше 20 лет. Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу американских хоккеистов.