В Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Москве затоплен водой Тушинский транспортный тоннель, движение в область по Волоколамскому шоссе ограничено. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что к ЧП привел разлив воды с сооружений канала имени Москвы на северо-западе города.

В ГИБДД пояснили, что движение перекрыто по Волоколамскому шоссе от Ленинградского шоссе в сторону области. Главное управление МЧС России по Москве и столичная ГИБДД рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

Со своей стороны, глава канала им. Москвы Герман Елянюшкин сообщил телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), что "произошел прорыв размером где-то 15 на 5 метров, вода поступает на Волоколамское шоссе".

"Все службы сосредоточены - ГИБДД, МЧС, развернут штаб, сейчас будет принято решение по дальнейшим работам и по открытию Волоколамского шоссе", - сказал Елянюшкин.

В Центре организации дорожного движения сообщили "Интерфаксу", что в настоящее время движение транспорта по Тушинскому тоннелю в сторону области полностью перекрыто и на Волоколамском шоссе в этом направлении наблюдается серьезный затор. Между тем, как сообщает корреспондент агентства, в районе Сокола сотрудники ДПС перекрыли съезд на Волоколамское шоссе в сторону области. Кроме того, закрыто движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе.

На тушинской новый водопад pic.twitter.com/ByvuLCQpbe — Макс Орлов (@maxorlov58) 10 января 2019 г.

На месте происшествия работают все городские экстренные службы, создан оперативный штаб.