Грунт у Тушинского тоннеля просел на площади в 75 квадратных метров

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Проседание грунта в Москве под Волоколамским шоссе произошло на площади 5х15 м, сообщил руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

"Площадь (проседания - ИФ) - 75 квадратных метров. Все службы на месте. Вся техника имеющаяся на месте", - сказал Елянюшкин в интервью телеканалу "Москва-24" в четверг.

По его словам, в результате проседания грунта выливается порядка 40-50 литров воды в секунду. "Это небольшое количество. Больше неприятностей доставляет вынос грунта", - добавил глава предприятия.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что затопление части Тушинского тоннеля произошло около 11:00 из-за проседания грунтовой отсыпки Канала имени Москвы.

Как сообщалось, движение по Волоколамскому шоссе в сторону области перекрыто от станции метро "Сокол". Кроме того, по данным Центра организации дорожного движения, закрыта внутренняя сторона МКАД на Волоколамское шоссе.

Кроме того, ЦОДД сообщил в своем твиттере о перекрытии движения в сторону Трикотажного проезда со стороны МКАД.

Сайт Яндекс.Пробки сообщил, что в районе происшествия образовался затор протяженностью в несколько километров.