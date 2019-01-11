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Москва

В московской Щербинке объявлен карантин из-за бешенства домашнего животного

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу подписал распоряжение об установлении карантина на территории поселения Щербника в Новомосковском административном округе.

Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

В связи с выявлением 9 января случая заболевания бешенством домашнего животного на территории Щербинки до 10 марта запрещены проведение выставок собак и кошек, их вывоз за пределы поселения, а также торговля домашними животными и отлов диких животных.

В 2019 году это первый случай объявления карантина по бешенству. В 2018 году в столице такой карантин объявлялся семь раз, в 2017 году - шесть, в 2016 - 11 раз.

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Теги: Москва, Щербинка

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