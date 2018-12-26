Шакалов, лис и енотов в окрестностях Сочи накормят котлетами с вакциной от бешенства

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Сочинского национального парка проводят вакцинацию против бешенства диких плотоядных животных, обитающих в самом парке и в окрестностях курорта

Как рассказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы парка, для вакцинации в местах обитания животных раскладываются ампулы с лекарством, которые тщательно спрятаны в приманку - брикеты из мясокостной или рыбной муки с добавлением говяжьего жира. По запаху так называемые "котлеты" напоминают сухой корм для домашних животных, но диким, по всей видимости, тоже приходятся по вкусу.

"На территории, прилегающей к жилым районам Сочи, сотрудники нацпарка совместно со специалистами государственной ветеринарной службы распространили 17 тысяч доз лекарственного препарата", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь, начальник отдела по охране животного мира Сочинского нацпарка Реваз Пруидзе сообщил агентству, что в этом году спортивная и любительская охота на территории парка разрешена лишь на некоторые виды птиц. Отстрел диких плотоядных строго запрещен.

"В связи с этим численность многих из них, в том числе енота-полоскуна и шакала, значительно увеличилась. Бесконтрольный рост их численности может представлять опасность для домашних животных, а значит, и для человека", - подчеркнул он.

"Чтобы не допустить вспышек бешенства в дикой фауне, необходимы такие профилактические мероприятия", - добавил Пруидзе.