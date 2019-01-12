Власти Москвы решили построить еще одну станцию метро в Гольяново

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Строительство дополнительной станции Арбатско-Покровской линии в районе Гольяново в Москве может начаться в 2022-2023 гг., сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Принципиальное решение о строительстве станции метро Арбатско-Покровской линии в Гольяново принято, сейчас прорабатывается градостроительная документация. По нашим оценкам, строительство может начаться в 2022-2023 гг.", - сказал Хуснуллин журналистам.

Он отметил, что новая станция будет расположена в уже сложившемся и застроенном районе, что осложняет работы по ее возведению. "Нам важно понимать, на какой глубине строить эту станцию, и на какой глубине возводить тоннели под уже сложившимся районом", - отметил глава стройкомплекса.

Ранее председатель "Москомархитектуры" Юлиана Княжевская сообщала о том, что новая станция "Гольяново" сможет разгрузить Щелковское шоссе и станцию "Щелковская", а также обеспечить быструю перевозку большого количества пассажиров района Гольяново.