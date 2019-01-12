Что произошло за день: суббота, 12 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мощный взрыв в центре Парижа привел к гибели четырех человек, двое из которых пожарные. По предварительным данным, в одной из булочных на улице Тревиз в девятом округе взорвался бытовой газ. Россияне в результате ЧП не пострадали.

- Федеральные учреждения не работают в США уже 22-й день, это рекордный по продолжительности "шатдаун". Дональд Трамп все же надеется прийти к понимаю с Конгрессом по вопросу бюджета и заявляет, что демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут.

- В РПЦ заявили, что не будут переходить на григорианский календарь вслед за другими Православными церквями. В Московском патриархате рассказали, что некоторые прихожане жалуются на то, что Новый год приходится на рождественский пост. В РПЦ заключили, что "наш церковный народ такого нововведения не примет".

- В морг Амурской области доставили живую женщину. Сотрудник морга, обнаружив, что "труп" подает признаки жизни, вызвал реанимацию. Врачам не удалось спасти пациентку, которая скончалась от переохлаждения и отравления.

- Ученые потеряли связь с космическим аппаратом "Спектр-Р", который разработан в НПО имени Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "Радиоастрон". В "Роскосмосе" сообщили, что инженеры с Земли пытаются устранить неполадки на российском космическом телескопе. В НПО им. Лавочкина пояснили, что спутник не выходил на связь, но с него продолжают поступать данные. Поэтому специалисты будут продолжать попытки связаться со "Спектром-Р".

- Власти Москвы решили построить еще одну станцию метро в районе Гольяново. Строительство станции, которая должна будет разгрузить Щелковское шоссе и "Щелковскую", может начаться в 2022-2023 гг.