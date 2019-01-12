Уникальный балочный мост в Мневниках построят до конца года

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Строительство уникального балочного моста с пролетами более чем в 200 метров в районе Мневниковской поймы планируется завершить до конца этого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Балочный мост является последним участком северо-западной хорды. С его вводом в эксплуатацию в конце года будет завершен весь проект этой скоростной магистрали", - сказал он журналистам в субботу.

Заммэра сообщил, что мост будет иметь по три полосы движения в каждом направлении. "В настоящее время строители возвели опоры на обеих сторонах реки. На очереди пролет через сам канал имени Москвы. Пролет над водой порядка двухсот метров, поэтому для монтажа бетонных блоков строители используют гигантские краны грузоподъемностью 750 тонн", - заявил Хуснуллин.

Он отметил, что в перспективе в Мневниковской пойме планируется построить еще один автомобильный и один пешеходный мосты.

Ранее глава стройкомплекса сообщал, что в проработке столичных властей порядка 18 мостов через Москву-реку в разных районах города.