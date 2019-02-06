Мост через Карамышевское спрямление Москвы-реки откроют в 2019 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Строительство моста через Карамышевское спрямление Москвы-реки завершится в четвертом квартале 2019 года, сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента строительства.

Там отметили, что новый мост обеспечит удобный съезд с улицы Народного Ополчения в Мневниковскую пойму. Протяженность моста составит 600 метров по три полосы движения в каждом направлении. В ходе работ также будут реконструированы улицы Нижние Мневники и Народного ополчения и Карамышевская набережная.

"В настоящее время строители возвели опоры на обеих сторонах реки, продолжается строительство пролета через сам канал имени Москвы", - подчеркнул глава департамента Андрей Бочкарев.

В ведомстве добавили, что этот мост является последним участком строительства Северо-Западной хорды.

"С его вводом в эксплуатацию в конце года будет завершен весь проект этой скоростной магистрали. Ее длина составит 83 километра", - заключил Бочкарев.