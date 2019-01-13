Почти 30 рейсов задержали в "Шереметьево" из-за инцидента с чешским лайнером

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Почти три десятка рейсов задержаны в московском международном аэропорту "Шереметьево", где в воскресенье при взлете за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский лайнер чешской авиакомпании Smartwings.

"Требуется время, чтобы убрать воздушное судно с полосы. Одна из полос в этой связи закрыта", - сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" в аэропорту задержаны 26 рейсов.

Лайнер авиакомпании Smartwings в воскресенье выкатился на 100 метров за пределы полосы при разбеге.

Никто из 40 пассажиров и членов экипажа самолета не пострадал.