"Шереметьево" закрыло взлетно-посадочную полосу после выкатки с нее самолета

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" закрыл взлетно-посадочную полосу после выкатки с нее самолета чешской авиакомпании SmartWings, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье представитель аэропорта.

"В связи с инцидентом аэропорт "Шереметьево" был вынужден закрыть ВПП-1 для проведения производственных работ по эвакуации воздушного судна. В этой связи на время проведения эвакуационных работ возможны задержки в обеспечении вылетов и прилетов других рейсов", - сказал собеседник агентства.

Службы аэропорта "предпринимают все усилия для скорейшей ликвидации последствий" инцидента и минимизации задержек других рейсов, добавил он.

Самолет авиакомпании SmartWings выкатился за пределы ВПП после 300 метров разбега перед взлетом из "Шереметьево", сообщил ранее в воскресенье источник "Интерфакса" в авиадиспетчерских службах. По его данным, экипаж не удержал самолет, в связи с чем судно отнесло на 100 метров влево от полосы.

"На борту воздушного судна рейса QS 1003 чешской авиакомпании SmartWings находились 40 пассажиров и 7 членов экипажа, никто из них не пострадал, - заявили в "Шереметьево". - С пассажирами работают представители авиакомпании, им предложено осуществить перелет по маршруту следующим рейсом. На данный момент проводится буксировка ВС к месту стоянки".

В результате инцидента в "Шереметьево" задержали почти 30 рейсов.