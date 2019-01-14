ФСИН через суд попытается выселить из служебной квартиры экс-начальника "Матросской тишины"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Столичное Управление ФСИН в судебном порядке добивается выселения из служебной квартиры бывшего начальника СИЗО "Матросская тишина" Владимира Клочека, уволенного после скандала с VIP-камерами в этом следственном изоляторе.

"В ряде СМИ появилась информации о якобы незаконном выселении из жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 5 пенсионера УИС Клочека Владимира Леонидовича, ранее проходившего службу в УФСИН России по г. Москве", - говорится в сообщении пресс-бюро УФСИН по Москве, распространенном в понедельник.

В УФСИН напомнили, что, в соответствии с пунктом 1 ст. 103 Жилищного кодекса РФ, в случаях прекращения договоров найма специализированных жилых помещений граждане должны их освободить. В случае отказа освободить помещения граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений.

"В связи с вышеизложенным, ФКУ СИЗО-2 УФСИН Росси по г. Москве обратилось с исковым заявлением об устранении нарушений прав собственника Клочеком В.Л. В настоящее время ведется разбирательство по гражданскому делу", - отмечает ведомство.

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что бывший начальник СИЗО "Бутырка" Дмитрий Комнов и Клочек написали письмо руководству страны, в котором попросили помочь в отсрочке их выселения из служебных квартир в Москве.

Клочек был уволен в феврале 2018 года после скандала с элитными камерами, которые располагались в одном из корпусов "Матросской тишины". В них был современный холодильник с деликатесами, дорогие телевизоры. О существовании VIP-камер стало известно из заявлений правозащитников.

В настоящее время начальником "Матросской тишины" является подполковник Сергей Познеев, который ранее занимал должность заместителя начальника управления ФСИН в Кировской области